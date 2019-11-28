Емері розвіяв чутки про своє звільнення з Арсенала

Головний тренер Арсенала Унаї Емері розповів про своє поточне становище у лондонському клубі.

"Клуб підтримує мене. Я відчуваю, що клуб відчуває відповідальність за нашу справу. Я дуже ціную це. Я відчуваю сильну підтримку і знаю, що мій обов'язок полягає в тому, щоб піднятися і змінити ситуацію.

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Нам потрібно відновити впевненість, мені потрібно досягти кращого балансу, треба бути більш компактними. У нас дуже хороші гравці, але зараз вони виходять на поле без впевненості.

Щоденна відповідальність – це те, що мені подобається у моїй роботі. Я намагаюся вводити різні тактичні рішення, використовуючи наших гравців на найкращих для них позиціях. Наразі ми не досягли цього балансу, який дозволить бути сильнішим", – наводить слова Емері Sky Sports.

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Нагадаємо, Арсенал не може здобути перемогу в шести останніх матчах АПЛ – провальні результати призвели до чуток про можливі зміни на тренерському містку "канонірів".