Арсенал в рамках 17-го туру АПЛ приймає Вест Хем. Стартові склади та посилення на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 17-го туру англійської Прем'єр-ліги між Арсеналом і Вест Хемом розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі пройде на "Setanta Sports". "Молотобійці" йдуть на четвертій позиції з 28 очками, а "каноніри" йдуть шостими з відставанням у два залікових бали – таким чином, зустріч на Емірейтс Стедіум приймає характер битви за зону Ліги чемпіонів.

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Андрій Ярмоленко потрапив у заявку Вест Хема, але зустріч він розпочне у запасі.

Стартові склади

Арсенал:

Вест Хем:

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