Арсенал в рамках 17-го тура АПЛ принимает Вест Хэм. Стартовые составы и усиления онлайн-трансляции – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги между Арсеналом и Вест Хэмом начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция встречи пройдет на Setanta Sports. "Молотобойцы" держатся на четвёртой позиции с 28 очками, а "канониры" идут шестыми с отставанием в два зачетных балла – таким образом, встреча на Эмирейтс Стедиум принимает характер битвы за зону Лиги чемпионов.

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Андрей Ярмоленко попал в заявку Вест Хэма, но начнется в запасе.

Стартовые составы

Арсенал:

Вест Хэм:

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