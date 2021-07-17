Арсенал согласовал трансфер 23-летнего защитника Брайтона, информирует журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

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Лондонцам переход Уайта обойдется в 50 млн фунтов, а контракт с ним будет подписан до 2026 года. Бен станет игроком Арсенала после прохождения медицинского осмотра, который состоится по завершении отпуска.

В прошлом сезоне Бен Уайт провел за Брайтон 39 матчей без результативных действий. Защитник даже оказался в финальной заявке сборной Англии на Евро-2020, но не сыграл ни одной минуты на турнире.

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