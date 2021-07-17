Дев'ять гравців можуть бути виставлені на продаж Ліверпулем вже у це міжсезоння, повідомляє AS з посиланням на The Athletic. За виручені кошти Клопп хоче придбати хавбека та форварда.

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Футболістами, які мають шанси піти, є Натаніель Філліпс, Неко Вільямс, Шей Оджо, Лоріс Каріус, Дівок Оріджі, Джердан Шакірі, Тайво Авоньї, Марко Груїч та Харрі Вілсон. За двох останніх "червоні" прагнуть отримати не менш ніж по 15 мільйонів.

До слова, новий сезон Ліверпуль розпочне 14 серпня матчем проти Норвіча – новачка АПЛ.

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