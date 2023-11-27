Манчестер Сіті, Ньюкасл, Арсенал та Борусія Дортмунд проявляють інтерес до Камарди, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Челсі, Ліверпуль і Ман Сіті переманюють вундеркінда Мілана – "россонері" можуть залишитися ні з чим

Наймолодший дебютант в історії Серії А, щоправда, визначився з майбутнім. Нападник хоче залишитись у Мілані та готовий підписати свій перший професіональний контракт.

Зазначимо, що Камарда має дивовижну статистику – він забив 483 голи лише у 86 іграх до того, як йому виповнилося 13 років, що становить в середньому 5,6 гола за гру. Нещодавно Франческо Камарда дебютував у складі дорослої команди Мілана та зірвав овації на Сан-Сіро, хоча не зумів відзначитись результативними діями.

Мілан переміг Фіорентину, повернувшись у топ-3 Серії А – 15-річний рекордсмен дебютував і зірвав овації Сан-Сіро