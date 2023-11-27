Арсенал увімкнувся у боротьбу за 15-річного вундеркінда Мілана – він має інші плани
Нападник Мілана Франческо Камарда вже встиг зацікавити кількох європейських грандів.
Манчестер Сіті, Ньюкасл, Арсенал та Борусія Дортмунд проявляють інтерес до Камарди, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
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Наймолодший дебютант в історії Серії А, щоправда, визначився з майбутнім. Нападник хоче залишитись у Мілані та готовий підписати свій перший професіональний контракт.
Зазначимо, що Камарда має дивовижну статистику – він забив 483 голи лише у 86 іграх до того, як йому виповнилося 13 років, що становить в середньому 5,6 гола за гру. Нещодавно Франческо Камарда дебютував у складі дорослої команди Мілана та зірвав овації на Сан-Сіро, хоча не зумів відзначитись результативними діями.
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