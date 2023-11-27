Манчестер Сити, Ньюкасл, Арсенал и Боруссия Дортмунд проявляют интерес к Камарде, сообщает инсайдер Николо Скира.

Челси, Ливерпуль и Ман Сити переманивают вундеркинда Милана – "россонери" могут остаться ни с чем

Самый молодой дебютант в истории Серии А, правда, определился с будущим. Нападающий хочет остаться в Милане и готов подписать свой первый профессиональный контракт.

Отметим, что Камарда имеет удивительную статистику – он забил 483 гола только в 86 играх до того, как ему исполнилось 13 лет, что составляет в среднем 5,6 гола за игру. Недавно Франческо Камарда дебютировал в составе взрослой команды Милана и сорвал овации на Сан-Сиро, хотя не сумел отличиться результативными действиями.

Милан победил Фиорентину, вернувшись в топ-3 Серии А – 15-летний рекордсмен дебютировал и сорвал овации Сан-Сиро