15-річний дебютант Мілана Франческо Камарда привернув увагу англійських грандів і може покинути італійський клуб за символічну компенсацію.

У суботу, 25 листопада, 15-річний Франческо Камарда вперше зіграв за Мілан і став наймолодшим футболістом в історії Серії А. На молодіжному рівні нападник забив понад 400 голів, а тепер отримав шанс і в першій команді.

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Втім, "россонері" ризикують втратити свого головного таланта. На юного бомбардира претендують англійські гранди – Ліверпуль, Манчестер Сіті та Челсі, повідомляє 90min.

Мілан вже пообіцяв 15-річному Камарді центральну роль у майбутньому проекті, але поки що від італійців нічого не залежить. Річ у тім, що до березня, коли йому виповниться 16 років, футболіст не має права підписувати професіональний контракт. Ситуацією налаштовані скористатися англійські клуби, що дуже турбує Мілан.

Ліверпуль, Ман Сіті та Челсі вже спілкувалися з сім'єю Камарди, намагаючись переконати переїхати в Англію. Поки що гравець і його родина живуть у Мілані.

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