Мілан і Фіорентина зіграли в 13 турі Серії А (1:0) Франческо Камарда дебютував і увійшов в історію. Рахунок і огляд матчу чемпіонату Італії читайте на "Футбол 24".

Після паузи на матчі збірних Мілан одразу входить у важливий відрізок сезону. Наполі обіграв Аталанту, опустивши "россонері" за межі топ-3. За кілька днів підопічні Стефано Піолі зіграють проти Борусії Дортмунд у лобовому матчі за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. За чутками, невиконання цього завдання може призвести навіть до відставки головного тренера, який сьогодні протистояв своїй колишній команді.

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Втім, сьогоднішній суперник Мілана теж був непростим. Фіорентина під керівництвом Вінченцо Італьяно проводить солідний сезон. "Фіалки" претендують на місце в зоні ЛЧ, а перемога на Сан-Сіро виводила їх якраз на омріяне 4 місце. Стефано Піолі не міг розраховувати на низку важливих виконавців – Жиру (дискваліфікація), травмовані Леау, Окафор, Беннасер, К'яер та Калюлю. Відповідно, перервати невдалу серію в чемпіонаті (лише 2 очки в 4-х турах) для "россонері" було непростим завданням.

Перші 15 хвилин подарували хіба велику кількість боротьби, але аж ніяк не моментів – жодного удару на дві команди. Найкращий шанс був у Дункана, який з кута воротарського не зміг влучити по м'ячу. Лише після 20-ї хвилини щось створив і Мілан. Пулішіч потужно приклався з-за меж штрафного – ефектний сейв Терраччано.

Тео Ернандес класно знайшов Чуквуезе у штрафному, той впав після контакту з суперником. Все чисто. Ще один момент у "россонері" – Калабрія з гострого кута замість прострілу вирішив пробити у ближній кут. Кіпер Фіорентини не дрімав. "Фіалки" відповіли ударом Гонсалеса в дотик – повз дальню дев'ятку. Незадовго до перерви Мілан мав ще один момент – Терраччано потягнув удар Побеги після подачі кутового.

А в доданий час Парізі штовхнув у спину Тео Ернандеса, який виривався віч-на-віч з позиції центрфорварда. Пенальті, який пішов бити сам захисник "россонері". Терраччано не вгадав, кинувшись у лівий кут – 1:0 на останніх секундах цілком рівного тайму.

На початку другої половини команди обмінялися моментами, але рахунок на табло Сан-Сіро не змінився. На 58-й хвилині Фіорентина мала прекрасний шанс, проте Бірагі влучив у стінку, виконуючи штрафний метрів з 20-ти. А після прострілу Гонсалеса і рикошету м'яч зачепив стійку і вилетів за межі поля.

Притисли "фіалки" ближче до завершення гри. Після удару Соттіля м'яч влучив у руку Лофтусу-Чіку, але вона була притиснута до тіла,та й відстань була мінімальною. Арбітр пенальті не призначив. Після цього Мілан міг закривати гру. Ернандес магічним пасом вивів Йовіча сам на сам із Терраччано. Кіпер гостей відбив м'яч.

На 83-й хвилині стався історичний момент. За першу команду "россонері" дебютував 15-річний Франческо Камарда, який вражає результативністю в Прімавері. Трибуни Сан-Сіро влаштували справжню овацію юному хлопчаку – це просто треба бачити. Це залишиться в його пам'яті назавжди. Віднині Франческо Камарда – наймолодший дебютант в історії Серії А. 15 років і 26- днів.

Um momento para a história!



Francesco Camarda, com apenas 15 anos e 260 dias, tornou-se o mais jovem de sempre a jogar na Serie A pic.twitter.com/GxTDi9PmK0 — B24 (@B24PT) November 25, 2023

На останніх секундах Меньян став ще одним героєм "россонері", видавши суперсейв після удару з меж воротарського. 1:0 – Мілан втримав мінімальну перемогу і повернув собі третє місце турнірної таблиці (26 очок). Команда Стефано Піолі не без проблем, але змогла перервати смугу невдач у Серії А. Фіорентина опустилася на 6 місце – 20 балів.

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