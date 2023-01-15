Здавалось, що "канонірам" уже нічого не завадить, але Челсі сенсаційно виграв боротьбу за 22-річного вінгера збірної України, просто перебивши пропозицію Арсенала.

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Як повідомляє Sport Italia, після втрати Мудрика команда Артети почала пошук альтернатив. Спортивний директор лондонців Еду Гаспар знову звернув увагу на вінгера Барселони Рафінью, попередньо поспілкувавшись з оточенням щодо доцільності перемовин. "Каноніри" ще влітку хотіли підписати бразильця, але тоді він обрав каталонців.

Барса викупила 26-річного вінгера у Лідса за 56 мільйонів євро. Рафінья поки не може стати стабільним гравцем основи, адже Хаві більше довіряє Дембеле. Попри це, бразилець взяв участь у 22 поєдинках (3 голи та 5 асистів).

До слова, влітку 2022 року футболіст був за крок до переходу в Челсі, але в останній момент відмовився підписувати контракт і перебрався в Іспанію.

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