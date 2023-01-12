Барселона під тиском фінансових труднощів може попрощатися з групою гравців, які не виправдовують сподівання.

Каталонський клуб у найближчі трансферні вікна готовий розглянути пропозиції щодо Ансу Фаті, Феррана Торреса та Рафіньї, повідомив інсайдер Хосе Альварес у ефірі El Chiringuito TV.

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Перший вважався однією з головних надій Барси і спадкоємцем Мессі, проте важкі травми зупинили прогрес форварда. "Кулес" нібито готові відпустити Фаті за 70 млн євро, хоча не так давно прописували у його контракті мільярдну клаусулу. Ферран і Рафінья банально не виправдовують інвестицій, які були в них вкладені – 55 та 57 млн євро відповідно. Барселона навряд буде сильно пручатись, якщо хтось запропонує приблизно такі ж суми за екс-гравців Ман Сіті і Лідса.

Натомість Лєвандовскі і Дембеле абсолютно недоторканні. Хаві бачить їх ключовими гравцями для побудови сильного складу на найближчі роки.

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