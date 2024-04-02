"Золотий" час Мілана викликає ностальгію у багатьох шанувальників футболу. Довгий час Андрій Шевченко був частиною цієї яскравої історії, але не з його відходу почалася епоха занепаду легендарних россонері.

"Коли я вперше його побачив, то подумав: "Що за "ботаніка" ви мені привезли?" Але коли він почав працювати з м'ячем, я зрозумів, що це один з найкращих футболістів, з якими я працював".

Вразити Карло Анчелотті на першому тренуванні вдавалося далеко не всім, але Кака був особливим.

Таких лицарів більше немає: благородний Пуйоль, трагедія Абідаля та перемога в ЛЧ як початок боротьби за життя

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про геніального хавбека, який зумів затьмарити самого Роналду та подолати дві англійські перепони на шляху до трофея мрії.

Дуель ціною у фінал

Півфінал ЛЧ 2006/07 між Міланом та Манчестер Юнайтед – це протистояння, якого чекав весь футбольний світ. "Россонері" навчилися жити без Андрія Шевченка, який вирішив продовжити кар'єру в Челсі, і цілком навіть успішно. Роль лідера команди перебрав на себе Кака і засяяв в ній так блискуче, що сум за Шевою тривалим не був.

Натомість Кріштіану Роналду знищував усіх суперників МЮ та нестримною кулею мчав до рекордів та трофеїв. Перемога у Лізі чемпіонів була планкою, яку йому належало підкорити, і команда сера Алекса виглядала ідеальним механізмом, який зможе це втілити. Ціна дуелі – фінал ЛЧ. Красива історія, акурат для величі турніру.

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Перший матч відбувся на Олд Траффорд. Кріш одразу показав, хто тут господар – 1:0 вже на 6-й хвилині. Але в Мілана був Кака. Спочатку бразилець зробив неймовірно швидкий ривок, познущавшись з Хайнце, та зрівняв рахунок. А наприкінці першого тайму створив ось цей шедевр, самотужки розібравшись з Флетчером, Хайнце та Евра.

На дубль Кака двома голами відповів Руні, МЮ вирвав перемогу 3:2. Але на Сан-Сіро "дияволи" були розбиті 3:0. Початок побиття манкуніанців поклав бразилець, а потім знищив опонентів в центрі поля. Роналду взагалі не було видно – Гаттузо так його опікав, що той і кроку не мав як ступити. Магія Кака сильніша за суперсилу Кріша – "россонері" в фіналі ЛЧ.

Помста Ліверпулю та прихований геній

Фінал в Афінах став вершиною кар'єри Філіппо Індзагі. Дубль нападника став вершиною його мрії, і не дивно, що після матчу майже всі лаври дісталися йому.

Але справжнім героєм того поєдинку був Кака. Зусиль Алонсо, Джеррарда та Маскерано виявилося недостатньо, аби втримати швидкісного та розумного хавбека, а це один з найкращих центральних трикутників в історії. Бразилець легко знаходив вільний простір, створював небезпеку біля воріт Рейни та віддав шикарний асист на Піппо під час другого гола.

Кака був рушійною силою того Мілана, і перемога в ЛЧ-2007 – його велика заслуга. Не дивно, що Реал намагався будь-що вполювати бразильця та об'єднати його з Роналду. На жаль, після цього зірка хавбека почала поволі сходити за горизонт, але важко переоцінити той внесок, який він зробив у наші спогади про турнір найкращих команд Європи.