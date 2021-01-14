В рамках 18-го туру АПЛ Крістал Пелас розписав мирову з Арсеналом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Арсенал у рідних стінах приймав Крістал Пелас. У першому таймі моменти були в обох команд. У "канонірів" з меж штрафного небезпечно пробивав Обамеянг, а у "орлів" простріл у карний майданчик головою замкнув Бентеке – в обох випадках впорались голкіпери. Суперники пішли на перерву із нульовим рахунком.

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У другій половині зустрічі ситуація на полі не змінилась. Підопічні Мікеля Артети більше контролювали м'яч, проте "орли" були гострішими в атаках. До останніх хвилин матчу суперники відчайдушно намагались вийти уперед, але фінальний свисток зафіксував мирову – 0:0.

Внаслідок цієї нічиєї Арсенал із 24-ма очками залишився на 11-ій сходинці турнірної таблиці. Крістал Пелас із 23-ма пунками розташувався на 13-му місці першості.

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