В рамках 18-го тура АПЛ Кристал Пэлас расписал мировую с Арсеналом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Арсенал в родных стенах принимал Кристал Пэлас. В первом тайме моменты были у обеих команд. У "канониров" из пределов штрафной опасно пробивал Обамеянг, а у "орлов" прострел в штрафную головой замкнул Бентеке – в обоих случаях справились голкиперы. Соперники ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась. Подопечные Микель Артета больше контролировали мяч, однако "орлы" были острее в атаках. До последних минут матча соперники отчаянно пытались выйти вперед, но финальный свисток зафиксировал мировую – 0:0.

В результате этой ничьей Арсенал с 24-ю очками остался на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Кристал Пэлас с 23-ю пунктами расположился на 13-м месте первенства.

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