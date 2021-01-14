Чемпіонам Англії запропонували підписати Сократіса Папастатопулоса із Арсенала, інформує TalkSport з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

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Ліверпуль переживає кризу в центрі захисту, яка змушує виходити на зимовий ринок. "Червоні" не збираються витрачати серйозні кошти, тому 32-річний грек виглядає цілком реальним варіантом. Щоправда, Сократіс не потрапив навіть до заявки Арсенала на поточний сезон, що змушує Ліверпуль подумати перед можливим підписанням центрбека без ігрової практики.

Додамо, що Юрген Клопп добре знає Папастатопулоса за двома сезонами спільної роботи в дортмундській Борусії.

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