Відбулось жеребкування наступного раунду Кубка Англії 2021/22. Команди українців та інші клуби отримали опонентів.

Вест Хем Андрія Ярмоленка в 1/16 фіналу зійдеться з представником нижчої ліги Кіддермінстер Гарріерз, а Манчестер Сіті Олександра Зінченка – з Фулхемом. Евертону Віталія Миколенка пощастило менше – у суперниках Брентфорд з АПЛ.

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Челсі протистоятиме Плімуту, Ліверпуль гратиме проти Кардіффа, з Мідлсбро зустрінеться переможець пари Манчестер Юнайтед – Астон Вілла, а Лестер змагатиметься з тріумфатором матчу Ноттінгем Форест – Арсенал.

Всі пари 1/16 фіналу Кубка Англії:

Зауважимо, одноматчеві протистояння цього етапу відбуватимуться протягом 4-7 лютого. Чинним тріумфатором є Лестер.

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