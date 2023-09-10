Чинна угода 28-річного вінгера з "канонірами" діяла до кінця сезону 2023/24. Втім, керівництво Арсенала вирішило припинити її достроково. На офіційному сайті англійський клуб повідомив про розірвання контракту з Ніколя Пепе.

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Івуарійський нападник приєднався до Арсенала з Лілля за 72 мільйони фунтів у 2019 році. На той момент трансфер гравця був найдорожчим в історії лондонців. За "канонірів" Пепе відіграв у 112 матчах, забивши 27 голів та оформивши 21 результативну передачу. В минулому сезоні Арсенал віддав нападника в оренду до Ніцци.

Ніколя Пепе до кінця поточного сезону буде виступати за турецький Трабзонспор з яким вже підписав угоду.

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