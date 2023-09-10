Действующее соглашение 28-летнего вингера с "канонирами" действовало до конца сезона 2023/24. Впрочем, руководство Арсенала решило прекратить его досрочно. На официальном сайте английский клуб сообщил о расторжении контракта с Николя Пепе.

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Ивуарийский нападающий присоединился к Арсеналу из Лилля за 72 миллиона фунтов в 2019 году. На тот момент трансфер игрока был самым дорогим в истории лондонцев. За "канониров" Пепе сыграл в 112 матчах, забив 27 голов и оформив 21 результативную передачу. В прошлом сезоне Арсенал отдал нападающего в аренду Ницце.

Николя Пепе до конца текущего сезона будет выступать за турецкий Трабзонспор, с которым уже подписал соглашение.

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