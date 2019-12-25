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Арсенал прагне підписати Кулібалі, – ЗМІ

20:18 264 Читать на русском
Арсенал прагне підписати Кулібалі, – ЗМІ
Каліду Кулібалі / LaPresse

Оборонець італійського Наполі Каліду Кулібалі всерйоз зацікавив лондонський Арсенал.

"Каноніри" вже виходили на представників сенегальця, щоб обговорити потенційний трансфер. Про це повідомляє Football.London.

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Новий тренерський штаб Арсенала на чолі з Мікелем Артетою хоче підсилити лінію оборони. Лондонці готові віддати за Кулібалі 55 млн фунтів. Раніше Наполі знизив ціну центрбека, за якого раніше вимагав понад 90 млн. Нині "партенопейці" готові попрощатися з 28-річним захисником за 69 млн фунтів.

До слова, в нинішньому сезоні Каліду Кулібалі провів 20 матчів у всіх турнірах.

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Англія Арсенал Арсенал Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі Наполі Наполі Трансфери Арсенала
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