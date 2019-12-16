Гаттузо втратив Кулібалі на тривалий термін

Проблеми італійського Наполі продовжуються. Новий керманич "партенопейців" Дженнаро Гаттузо не може розраховувати на оборонця Каліду Кулібалі в найближчих матчах.

Сенегальський центрбек змушений пропустити близько місяця через травму, повідомляє Corriere dello Sport.

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У Кулібалі виявили ушкодження задньої поверхні стегна. Травми він зазнав на старті поєдинку 16-го туру Серії А проти Парми, коли невдало переслідував Деяна Кулусевскі в епізоді з першим пропущеним неаполітанцями голом.

У ході медичного огляду Кулібали поставили діагноз – розтягнення двоголового м'яза стегна. Тепер оборонець пропустить важливі матчі чемпіонату, в яких Наполі протистоятиме Сассуоло, Інтеру та Лаціо, а також кубковий двобій із Перуджею.

Відзначимо, що "блакитні" потрапили в темну смугу та не перемагають в італійській першості від середини жовтня. Цю невдалу серію не зупинила навіть відставка Карло Анчелотті з посади головного тренера та призначення Дженнаро Гаттузо.

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