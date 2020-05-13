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Арсенал повісив цінник на Мхітаряна – Рома сподівається зменшити апетити хавбека

17:32 320 Читать на русском
Арсенал повісив цінник на Мхітаряна – Рома сподівається зменшити апетити хавбека
Генріх Мхітарян / LaPresse

Лондонський Арсенал готовий розглянути пропозиції щодо продажу півзахисника Генріха Мхітаряна. Вірменин проводить сезон в італійській Ромі на правах оренди.

"Каноніри" прагнуть отримати за досвідченого хавбека 17 млн євро, повідомляє BeSoccer.

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На Мхітаряна претендує Рома та низка англійських клубів. "Вовки" можуть скористатись опцією викупу 31-річного вірменина, якщо півзахисник зменшить свої фінансові запити. Нині він заробляє 180 тисяч фунтів на тиждень, а римляни не можуть дозволити таке навантаження на зарплатну відомість. Сам Мхітарян, однак, не проти продовжити кар'єру на Стадіо Олімпіко.

У нинішньому сезоні екс-зірка Шахтаря провів 17 матчів за Рому в усіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

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Італія Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Арсенал Арсенал Рома Рома Англія Трансфери Арсенала Трансфери Чемпіонату Англії Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян
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