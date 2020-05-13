Арсенал повесил ценник на Мхитаряна – Рома надеется уменьшить аппетиты хавбека

Лондонский Арсенал готов рассмотреть предложения о продаже полузащитника Генриха Мхитаряна. Армянин проводит сезон в итальянской Роме на правах аренды.

"Канониры" желают получить за опытного хавбека 17 млн евро, сообщает BeSoccer.

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На Мхитаряна претендует Рома и ряд английских клубов. "Волки" могут воспользоваться опцией выкупа 31-летнего армянина, если полузащитник уменьшит свои финансовые запросы. Ныне он зарабатывает 180 тысяч фунтов в неделю, а римляне не могут позволить такую нагрузку на зарплатную ведомость. Сам Мхитарян, однако, не прочь продолжить карьеру на Стадио Олимпико.

В нынешнем сезоне экс-звезда Шахтера провел 17 матчей за Рому во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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