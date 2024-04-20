Останній тиждень для Арсенала виявився непростим. Спочатку "каноніри" поступились Астон Віллі, що критично позначилось на шансах стати чемпіоном Англії – а за кілька днів вони ще й з Ліги чемпіонів вилетіли, поступившись Баварії. Обидві невдачі розчарували фанів "гармашів" не тільки результатом, а і якістю гри по перерві.

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Ще одна осічка у чемпіонаті поставила б крапку в боротьбі за золото АПЛ, тож у виїзній зустрічі з Вулверхемптоном північні лондонці мали перемагати. За будь-яку ціну. Попри важливість зустрічі, Мікель Артета вирішив обійтись без Зінченка – Олександр всі 90+ хвилин провів у запасі, а замість нього вийшов Ківіор. Українця не випустили у старті вдруге поспіль.

Такий підхід дивував, адже наявність Олександра раніше була обов'язковою умовою зламу "автобусів". І дійсно, без допомоги нашого земляка атака "канонірів" розчарувала – до 44-ї хвилини гості завдали 7 пострілів, гострота яких потягнула на мізерні 0,39 очікуваних голів. За цей період в актив можна занести хіба що закидання у центр штрафного та удар Райса з-під захисника, який спокійно взяв Са.

Вулверхемптон, як і завжди, створював мало – але міг забивати. Помилився конкурент Зінченка. Ківіор під тиском Жоау Гомеша втратив м'яч, дозволивши йому увірватись на правий край штрафного. Бразилець же пробив з гострого кута, однак Райя перевів удар у стійку!

Для підопічних Гарі О'Ніла цей момент став першим і останнім у зустрічі. Арсенал же перед перервою таки прошив Са. Героєм став Троссар, який прийняв короткий пас у штрафному та пробив у дотик – точно в дальню дев'яту, з рикошетом від стійки! 0:1. Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Другий тайм для атаки Арсенала виявився таким же сумним. Показник очікуваних голів у основний час зріс до 0,46 xG, однак 7 із 10 ударів було заблоковано. Жодного гострого епізоду на цьому відрізку підопічні Мікеля Артети не створили, попри появу свіжих Мартінеллі й Парті. З іншого боку, "вулвз" теж не мали моментів.

Набагато краще "каноніри" проявили себе у компенсований час. Так, на 90+1 забивати міг Сака, який продерся між двох захисників на правому краю штрафному та бахнув повз ближню дев'ятку. На 90+3-й з лінії карного майданчика вистрілив Райс, а на 90+4-й Мартінеллі увірвався на лівий край і пробив низом – Са врятував у обох випадках.

Зрештою, на 5-й компенсованій португальця прошив Едегор, який прийняв проникний пас від Райса й спробував прострілити. Тоті Гомес заблокував, однак Мартін підхопив відскок і завдав удару з гострого кута – 0:2! Це був остаточний рахунок.

Таким чином, Арсенал набрав 74 очки, повернувшись на вершину АПЛ – втім, Манчестер Сіті відстає на один заліковий бал, а Ліверпулю бракує трьох. Обидва свої матчі в турі ще не зіграли.

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