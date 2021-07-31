"Каноніри" готові запропонувати нові контракти Граніту Джаці та Ектору Бельєріну, повідомляє The Guardian.

Арсенал офіційно підписав Вайта за 50 млн фунтів

Цього літа обох сватали в Італію, однак переговори проходять надто туго. Рома не може задовольнити фінансові апетити Арсенала щодо Джаки. Лондонці вимагають 20 млн євро, натомість максимум римлян – 12+3 млн бонусами. Інтер готовий лише орендувати Бельєріна, хоча Арсенал наполягає на повноцінному викупі. Якщо покупці не зможуть підняти ставки, то "каноніри" налаштовані втримати лідерів, давши їм нові контракти.

Додамо, що у міжсезоння Арсенал вже підписав трьох новачків – Локонга, Тавареша і Вайта.

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