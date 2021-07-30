Арсенал офіційно підписав Вайта за 50 млн фунтів
Захисник Брайтона і збірної Англії Бен Вайт завершив свій перехід до лав "канонірів".
У лондонському клубі 23-річний центральний захисник обрав 4-й ігровий номер. Бен Вайт підписав довгостроковий контракт з "канонірами", повідомляє офіційний сайт Арсенала.
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Щоправда, термін угоди, як і фінансові деталі трансферу, не розкриваються. Раніше повідомлялося, що Арсенал заплатить Брайтону 50 млн фунтів, а контракт буде розрахований до літа 2026 року. За нову команду Бен може дебютувати вже 1 серпня у спарингу проти Челсі.
Вайт розпочав професіональну кар'єру в Саутгемптоні, після чого перейшов у Брайтон. Сезон 2019/20 провів на правах оренди в Лідсі та допоміг команді повернутися в АПЛ. У минулій кампанії став справжнім лідером Брайтона – 36 матчів у Прем'єр-лізі. Вайт став віце-чемпіоном Євро-2020 у складі збірної Англії, але не зіграв на турнірі жодної хвилини.
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