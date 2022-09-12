Через смерть королеви Єлизавети ІІ можуть відбутись ще кілька змін щодо розкладу поєдинків в АПЛ та Лізі Європи.

Через можливу нестачу поліції, яка протягом тижня буде задіяна у траурних заходах, пов'язаних з похоронами Єлизавети II, немає впевненості щодо проведення матчу Арсенала з ПСВ у Лізі Європи, стверджує The Telegraph.

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УЄФА вже готується, що цього матчу не буде, проте всі решта повинні відбутись за розкладом. Окрім цього, поки під питанням ще й деякі поєдинки 8 туру АПЛ – теж через брак правоохоронців, які б забезпечували порядок.

Раніше через смерть Королеви були скасовані усі без винятку зустрічі 7-го туру англійської еліти, а двобій Рейнджерс – Наполі в Лізі чемпіонів перенесли з 13 на 14 вересня.

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