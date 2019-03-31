Арсенал підготував новий контракт для Велбека, який восени отримав жахливу травму

Головний тренер Арсенала Унаї Емері повідомив, що "каноніри" запропонують форварду Денні Велбеку підписати новий контракт.

"Не виключено, що Велбек з'явиться на тренуваннях з командою в кінці цього сезону. Це його особиста справа. Денні ніхто не квапить. Ми всі розуміємо його стан. Я бачу, що він прогресує, лікарі це теж відзначають.

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Поки не було Велбека, колектив пристосувався, але це не означає, що він нам не потрібен. Для Денні вже готовий новий трудовий договір, який утримає його в Арсеналі на 5 років", – цитує Емері ВВС.

Нагадаємо, 28-річний нападник зламав праву гомілку в матчі Ліги Європи проти Спортінга, який відбувся на початку листопада минулого року.

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