Арсенал подготовил новый контракт для Уэлбека, который осенью получил ужасную травму

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери сообщил, что "канониры" предложат форварду Дэнни Уэлбеку подписать новый контракт.

"Не исключено, что Уэлбек появится на тренировках с командой в конце этого сезона. Это его личное дело. Дэнни никто не торопит. Мы все понимаем его состояние. Я вижу, что он прогрессирует, врачи это тоже отмечают.

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Пока не было Уэлбека, коллектив приспособился, но это не значит, что он нам не нужен. Для Дэнни уже готов новый трудовой договор, который удержит его в Арсенале на 5 лет", – цитирует Эмери ВВС.

Напомним, 28-летний нападающий сломал правую голень в матче Лиги Европы против Спортинга, который состоялся в начале ноября прошлого года.

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