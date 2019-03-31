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Арсенал подготовил новый контракт для Уэлбека, который осенью получил ужасную травму

16:55 23 Читати українською
Арсенал подготовил новый контракт для Уэлбека, который осенью получил ужасную травму
Дэнни Уэлбек / фото: ФК Арсенал

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери сообщил, что "канониры" предложат форварду Дэнни Уэлбеку подписать новый контракт.

"Не исключено, что Уэлбек появится на тренировках с командой в конце этого сезона. Это его личное дело. Дэнни никто не торопит. Мы все понимаем его состояние. Я вижу, что он прогрессирует, врачи это тоже отмечают.

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Пока не было Уэлбека, коллектив приспособился, но это не значит, что он нам не нужен. Для Дэнни уже готов новый трудовой договор, который удержит его в Арсенале на 5 лет", – цитирует Эмери ВВС.

Напомним, 28-летний нападающий сломал правую голень в матче Лиги Европы против Спортинга, который состоялся в начале ноября прошлого года.

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Теги
Англия Унаи Эмери Унаи Эмери Дэнни Уэлбек Дэнни Уэлбек Арсенал Арсенал
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