Український легіонер Арсенала переконаний, що "каноніри" можуть виграти Прем'єр-лігу 2022/23, але для цього потрібно серйозно попрацювати.

"Я живу в районі, де мешкають багато вболівальників Арсенала. Часто зустрічаю їх, коли вигулюю собак. Те, як вони підтримують і вірять, що ми можемо чогось досягти, неймовірно. Ви не можете уявити, скільки енергії дає звичайне спілкування з ними.

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Чемпіонство АПЛ? Ми так далеко не заглядаємо. Потрібно бути зосередженими на кожній грі і йти крок за кроком. Безперечно, вболівальники Арсенала заслуговують найкращого. Але нам потрібно зробити лише дві речі: наполегливо працювати та вірити.

Потрібна послідовність. Немає межі для вдосконалення, потрібно серйозно ставитися до кожної деталі. Кожен момент дуже важливий. Я знаю це з минулого. Коли я був у Манчестер Сіті, ми втрачали багато справді важливих очок у матчах, коли були сильнішими. У футболі може статися все. Якщо є шанси забити, потрібно реалізувати усі.

Найважливіше, щоб усі були скромними та професіонально ставилися до роботи. Як ви бачите, після травми Жезуса в Арсенала залишився лише один нападник, але ми можемо грати і без центрфорварда. Кожен має виконувати свою роль. Зараз найважливіший момент у сезоні, і потрібно боротися за щось велике", – цитує Зінченка Sky Sports.

На міжнародну паузу Арсенал, який востаннє ставав чемпіоном у 2004 році, пішов лідером АПЛ. Підопічні Мікеля Артети у 14-ти турах лише двічі втратили очки і відірвалися від Манчестер Сіті на 5 пунктів. В активі Олександра Зінченка 7 матчів у Прем'єр-лізі та 1 відданий асист.