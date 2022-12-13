Сегодня свои товарищеские матчи проводили клубы АПЛ, за которые выступают украинцы.

Товарищеские матчи

Брентфорд – Сельта – 1:3

Голы: Висса, 1 – Аспас, 24, 54, Ларсен, 47

Арсенал – Милан – 2:1

Голы: Эдегор, 21, Нельсон, 41 – Томори, 78

Брентфорд уже на первой минуте поразил ворота Сельты, но это был последний успех "пчел" в поединке. Лидер галисийцев Яго Аспас оформил дубль, а между этими голами "втиснулся" точный удар Ларсена.

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Егор Ярмолюк прошлый спарринг против Бордо провел полностью и даже отличился ассистом. В этот раз украинец вышел лишь на 67-й минуте, когда Брентфорд уже уступал 1:3. К сожалению, ни он, ни кто-то из партнеров не смогли изменить ситуацию.

Арсенал удачно проводит дубайское турне и без Александра Зинченко, имеющего незначительные проблемы с мышцами. После разгрома Лиона лондонцы разобрались с Миланом. Подопечные Артеты завоевали комфортное преимущество до перерыва – Эдегор забил прямым ударом со штрафного, а Нельсону помог рикошет. Англичанин Фикайо Томори огорчил земляков на 78-й минуте, однако это не помогло Милану избежать поражения.

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