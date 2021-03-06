"Канониры" в матче против Бернли в очередной раз доказали, что риск у своих ворот не всегда оправдан.

В матче 27-го тура АПЛ лондонский Арсенал на выезде встречался с Бернли. Подопечные Микель Артета уже в начале матча распаковали ворота Ника Поупа после удара Пьер-Эмерика Обамеянга. Однако, в конце тайма хозяевам удалось отыграться.

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"Канорины" решили продемонстрировать свой класс и начали перепасовываться в собственной штрафной площадке. Соперник пытался прессинговать и на помощь одноклубникам прибежал Гранит Джака.

Пытаясь отдать на партнера после паса голкипера швейцарец попал в Криса Вуда, от которого мяч и закатился в ворота. Новозеландский форвард даже не стал праздновать взятие ворот – оборону "канониров" в этот момент было реально жалко.

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