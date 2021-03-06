Лондонський Арсенал повідомив про збитки клубу за минулий фінансовий рік, що закінчився 31 травня 2020 року, повідомляє видання ESPN.

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"Каноніри" недорахувались 47,8 млн фунтів (55,3 млн євро), з яких 35 млн фунтів (40,5 млн євро) – втрати через пандемію коронавірусу. Частину збитків вдалося компенсувати за рахунок економії на витратах, у тому числі завдяки зниженню заробітної плати футболістів на 12,5%. Цікаво, що майже третина суми випала на звільнення Унаї Емері і призначення замість нього Мікеля Артети – тренерські перетрубації обійшлись Арсеналу в 10,4 млн фунтів (12 млн євро).

Нагадаємо, після 26-ти турів лондонці у турнірній таблиці АПЛ йдуть на 10-й сходинці, набравши 37 очок. Від лідера першості – Манчестер Сіті – їх відділяє 28 пунктів.

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