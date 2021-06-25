Кіран Тірні підписав нову угоду з Арсеналом терміном на 5 років, повідомляє офіційний сайт лондонців.

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"Це чудова новина для нас сьогодні. Як головний тренер клубу, висловлюсь від імені тренерського штабу та всього персоналу, нам приємно працювати з Тірні. Його якість, енергія, відданість справі та професіоналізм не лише у дні матчів, але й кожного дня на тренуваннях завжди на такому високому рівні", – наводить слова Артети прес-служба "канонірів".

Зазначимо, що шотландець перебрався до Арсенала влітку 2019 року із Селтіка. У минулому сезоні Тірні провів 38 матчів у складі лондонців, відзначившись 2 голами та 5 асистами.

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