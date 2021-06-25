Киран Тирни подписал новое соглашение с Арсеналом сроком на 5 лет, сообщает официальный сайт лондонцев.

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"Это отличная новость для нас сегодня. Как главный тренер клуба, выскажусь от имени тренерского штаба и всего персонала, нам приятно работать с Тирни. Его качество, энергия, преданность делу и профессионализм не только в дни матчей, но и каждый день на тренировках всегда на таком высоком уровне", –приводит слова Артеты пресс-служба "канониров".

Отметим, что шотландец перебрался в Арсенал летом 2019 из Селтика. В прошлом сезоне Тирни провел 38 матчей в составе лондонцев, отличившись 2 голами и 5 ассистами.

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