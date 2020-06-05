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Арсенал обрав оригінальний варіант форми на наступний сезон – "кривавий" дизайн дещо лякає

12:13 54 Читать на русском
Арсенал обрав оригінальний варіант форми на наступний сезон – "кривавий" дизайн дещо лякає
Гравці Арсенала / Reuters

Лондонський Арсенал шокував новою гостьовою екіпіровкою на наступний сезон.

Відомий портал Footy Headlines злив у мережу комплект виїзної форми Арсенала на сезон 2020/21.

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Екіпірування має трохи лякаючий дизайн: на білій формі нанесені розмиті смужки червоного кольору, які можна легко сплутати з кривавими полосами. Технічним спонсором Арсенала є компанія Adidas.

Додамо, що Арсенал посідає лише 9 сходинку в поточному сезоні АПЛ – підопічні Артети мають лише 40 очок в активі.

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Теги
Арсенал Арсенал Англія Футбольна форма
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