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Манчестер Сіті розробив комплект оригінальної форми – не обійшлось без українських мотивів

17:27 523 Читать на русском
Манчестер Сіті розробив комплект оригінальної форми – не обійшлось без українських мотивів
Зінченко, Сілва, Стерлінг / Фото ФК Манчестер Сіті

Європейські гранди готуються вже до наступного сезону, а мережа обговорює нове екіпірування топових клубів.

Відомий портал Footy Headlines злив у мережу комплект нової форми Манчестер Сіті.

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Екіпірування виконане у білому кольорі з блакитними орнаментами, які часто можна зустріти на традиційних українських елементах одягу. Нова форма розроблялась разом з компанією Puma та стане третім комплектом "містян" у сезоні 2020/21.

Після 28-ми турів АПЛ Сіті розташувався на другій сходинці, відстаючи від Ліверпуля на 25 очок.

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