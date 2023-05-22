"Каноніри" не втримали свою перевагу у турнірній таблиці над Манчестер Сіті й дозволили супернику обійти їх та завоювати чемпіонство. Арсенал активно готується до наступного сезону і підбирає варіанти для посилення команди, щоб дати все необхідне тренеру для досягнення мети.

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Як повідомляє The Athletic, "каноніри" прагнуть залучити до команди капітана Манчестер Сіті Ілкая Ґюндоґана. Артета особисто зацікавлений в цьому трансфері, оскільки працював з гравцем і добре знає його сильні сторони. Наставник Арсенала бачить в ньому якісну заміну Джаці, який покине клуб влітку.

Зміцнення півзахисту є пріоритетом, і головною ціллю північнолондонської команди залишається капітан Вест Хема Деклан Райс. Щоб додати більше креативності, "каноніри" також хочуть підписати Мейсона Маунта. Проте це буде складно зробити через велику конкуренцію з боку Ліверпуля та Манчестер Юнайтед.

Арсенал також думає про майбутнє. Ітан Нванері, 16-річний півзахисник, досі не визначився щодо свого майбутнього. Він вважається одним із найперспективніших талантів Англії, тому "каноніри" намагаються продовжити його контракт і зберегти у команді.

Нагадаємо, що Арсенал вже оформив собі путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Для того, щоб повноцінно боротися на євроарені, а також в АПЛ, "канонірам" потрібен якісний підбір гравців.

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