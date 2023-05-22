"Канониры" не удержали свое преимущество в турнирной таблице над Манчестер Сити и позволили сопернику обойти их и завоевать чемпионство. Арсенал активно готовится к следующему сезону и подбирает варианты для усиления команды, чтобы дать все необходимое тренеру для достижения цели.

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Как сообщает The Athletic, "канониры" стремятся привлечь в команду капитана Манчестер Сити Илкая Гюндогана. Артета лично заинтересован в этом трансфере, потому что работал с игроком и хорошо знает его сильные стороны. Наставник Арсенала видит в нем качественную замену Джаке, который покинет клуб летом.

Укрепление полузащиты является приоритетом и главной целью северолондонской команды остается капитан Вест Хэма Деклан Райс. Чтобы добавить больше креативности, "канониры" также хотят подписать Мэйсона Маунта. Однако этот файл сложен из-за большой конкуренции со стороны Ливерпуля и Манчестер Юнайтед.

Арсенал также думает о будущем. Итан Нванери, 16-летний полузащитник, до сих пор не определился относительно своего будущего. Он считается одним из самых перспективных талантов Англии, поэтому "канониры" пытаются продлить его контракт и сохранить в команде.

Напомним, что Арсенал уже оформил себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Для того чтобы полноценно бороться на евроарене, а также в АПЛ "канонирам" нужен качественный подбор игроков.

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