Михайло Мудрик залишився у запас на гру, в якій фанати команди Гвардіоли святкують чемпіонський титул, подарований напередодні Арсеналом. Матч, як і онлайн-трансляція Ман Сіті – Челсі на "Футбол 24", стартував о 18:00. Після побиття Реала у півфіналі Ліги чемпіонів Гвардіола залишив лише 2 гравців основи (Вокера та Аканджі). Це не завадило почати терор лондонців уже з перших хвилин. Господарі володіли м'ячем під 70%, а при цьому отримали відразу дві контратаки на самому початку. Гол прийшов після дитячої втрати в центрі поля від Фофана. Філліпс кинув на хід Палмеру, і 21-річний хавбек знайшов Альваресу найкоротший шлях до воріт. Аргентинець вдало проник у коридорчик між Сілвою та Чалобою.

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Удар Галлахера на 4 хвилині став єдиним дотиком гостей у чужому штрафному за половину першого тайму, тоді як запасний склад команди Гвардіоли набив 17 таких контактів. Таке враження, ніби Челсі грає в меншості – настільки легко комбінують манчестерці. Як же ж без закидань з глибини. Філліпс видає розкішний пас зі своєї половини, Фоден мінімально хибить, перекидаючи Кепу. Двічі поспіль мав забивати Стерлінг. Спершу змарнував фірмове блискуче закидання Енцо, скинувши пас своїм екс-партнерам замість удару. А потім тільки шпагат Стефана Ортеги завадив, відзначаємо розрізний пас Хаверца.

Остаточно забули підопічні Лемпарда, що перед ними лише глухий запас новоспеченого чемпіона Англії. Льюїс Холл з лівого напівфлангу класно накинув на дальній кут воротарського, Галлахер поцілив у ближню стійку, Ортега знову вдало викидає ногу, аби снаряд на проліз через шпарину до сітки. Володіння Челсі виросло в цей ударний період до... 70%! Після 29 хвилини на полі – по суті лише одна команда. Челсі навіть незначним чином вийшов уперед за очікуваними голами, цілком награвши на нічний рахунок, але традиційно підвела реалізація.

Після перерви малюнок гри не змінився. Фоден знову багато помиляється і пробиває у блок. Марез запам'ятався хіба що втратою на чужій половині. Холл спровокував помилку алжирця і сам же завершував контру, яку розігнав Стерлінг. Ортега втретє на місці. Гвардіола ще до перерви був не дуже задоволений розвитоком зустрічі. Тож не дивно, що саме Пеп робить перший хід. На 57 хвилині Стоунз замінив Аканджі. І відразу ж момент. Марез нарешті ідеально подав стандарт, Філліпсу завадила відзначитися лише стійка.

Тут же Челсі марнує який уже шанс зрівняти. Все той же Холл завершував чергову швидку атаку, поки сонна оборона Сіті безбожно грішила позиційними помилками, регулярно пускаючи ці передачі між лініями через центральну зону. Дуже імпонують сьогодні Холл і Стерлінг, які розривають на фланзі, де ми хотіли б бачити Мудрика. Якісно комбінують Фернандес і Хаверц, дуже непогано у відборі та насиченні чужого штрафного показує себе Галлахер. Які-не-які, а позитиви від Челсі.

А ось у Ман Сіті після забитого м'яча відверто розчаровують у позиційному нападі Палмер, Фоден, Альварес, Марез. Розвалюється і захист. Стерлінг двічі поспіль знищив Вокера на швидкості. Ортега знову і знову класно рятує, а Стоунз ще й вибиває з лінії порожніх воріт. Там зафіксували крихітний офсайд, але якби Рахім забив, довго малювали б лінії. Мадуеке та Мудрик на 69-й виходять завершити контратакувальні старання Галлахера із Стерлінгом, які йдуть відпочивати.

Ортега ще й гольовий пас ледь не віддав. Голкіпер Ман Сіті закинув на хід Марезу, Холл послизнувся, але Ріяд навіщось підіграв рукою перед асистом на Альвареса. І відразу ж Холанд замінив алжирського вінгера. Батл двох блондинів. Холанд першим же ривком на полі відкривається за спини і котить на Льюїса, який мав забивати у порожні, якби дотягнувся. Мудрик своєчасно читає задум Мадуеке, отримує пас у штрафному, однак Стоунз класно блокує удар українця. Родрі та Де Брюйне також на полі. Гвардіола здався очікувати від резерву чемпіонської гри.

Man City 1 : 0 Chelsea



Penbox shots: 9 - 9

Deep completions: 14 - 9

Buildup completion: 92.6% - 87.0%

PPDA: 10.0 - 16.5

High turnovers: 6 - 5 pic.twitter.com/1vmhjfCVBj — markstats bot (@markstatsbot) May 21, 2023

Чуквуемека класно грає у пресингу й кидає на хід Мудрику. Український вінгер зіграв надто егоїстично, пробивши вище з меж штрафного. Енцо з Мадуеке висловлююють претензії Михайлу. Ще одне відкривання екс-гравця Шахтаря під закидання з глибини, а ось продовжити в центр на партнера не виходить. Пулішіч прострілює на дальню стійку, і тільки Фоден заважає Аспілікуеті зрівняти. Сум в очах Пепа. Мудрик подає кутовий ідеально на голову Чалобі, однак лондонці нині не здатні забити. Челсі вперше за 27 років не потрапить у топ-10 АПЛ, хоч і став єдиним клубом Прем'єр-ліги, що не пропустив гол від Холанда. Команда Лемпарда опускається нижче навіть за Крістал Пелас, який виходить на 11 місце. Манчестер Сіті збільшує золотий відрив від Арсенала до 7 очок.

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