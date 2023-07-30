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Як повідомляє The Athletic, Арсенал звернув свою увагу на голкіпера Брентфорда Давіда Райю. Лондонці ще не зробили жодної пропозиції "бджолам", але очікується, що клуби незабаром проведуть перемовини. Раніше була інформація, що іспанцем також цікавиться Баварія, проте мюнхенці відмовилися від його кандидатури. Райя віддає перевагу Арсеналу, де він може возз'єднатися з колишнім тренером воротарів Брентфорда Інакі Каном.

Чинна угода голкіпера з "бджолами" закінчується у 2024 році. Райя виступає за Брентфорд з 2019 року. Загалом він зіграв у 161 матчі.

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