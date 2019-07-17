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Арсенал наблизився до трансферу Евертона – форварда збірної Бразилії

15:05 267 Читать на русском
Арсенал наблизився до трансферу Евертона – форварда збірної Бразилії
Евертон / Claro

"Каноніри" хочуть виграти перегони за найкращого бомбардира Копа Амеріка-2019.

Арсенал планує якомога швидше оформити трансфер гравця Греміо, інформує Metro.

Арсенал готовий віддати 25 млн фунтів за одноклубника Шведа

Лондонці відправили своїх представників у Бразилію, щоб владнати деталі особистого контракту форварда. Греміо готовий відпустити свою зірку за 36 мільйонів фунтів. Евертон підтвердив інтерес кількох англійських клубів до себе, однак не уточнив, яких саме.

Нагадаємо, 23-річний нападник з трьома голами став найкращим бомбардиром Копа Амеріка-2019.

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Трансфери Чемпіонату Англії Англія Трансфери Греміо Греміо Евертон Евертон Арсенал Арсенал
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