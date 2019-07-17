Арсенал приблизился к трансферу Эвертона – форварда сборной Бразилии

"Канониры" хотят выиграть гонку за лучшего бомбардира Копа Америка-2019.

Арсенал планирует как можно скорее оформить трансфер игрока Гремио, информирует Metro.

Арсенал готов отдать 25 млн фунтов за одноклубника Шведа

Лондонцы отправили своих представителей в Бразилию, чтобы решить детали личного контракта форварда. Гремио готов отпустить свою звезду за 36 миллионов фунтов. Эвертон подтвердил интерес нескольких английских клубов к себе, однако не уточнил, каких именно.

Напомним, 23-летний нападающий с тремя голами стал лучшим бомбардиром Копа Америка-2019.

Эвертон – главная звезда Бразилии на Копа Америка-2019, который заставил забыть о Неймаре: он мог переехать в Украину