Арсенал приблизился к трансферу Эвертона – форварда сборной Бразилии

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Манчестер Сити – Вест Хэм: Ярмоленко выходит переломить ситуацию – 3 гола за первые 45 минут
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"Люблю дивитися футбол вдома. Там я можу дозволити собі матюкатись". Як найвпливовіша жінка світу стала фанаткоюОвертайм — 16:00 164
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Ярмоленко і доленосний сезон: в Англії спрогнозували роль та кількість голів українця у революційному Вест ХеміАнглия — 15:44 185
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