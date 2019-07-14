Арсенал готовий віддати 25 млн фунтів за одноклубника Шведа

"Каноніри" хочуть підсилитися захисником Селтіка Кіраном Тірні.

Арсенал зробив покращену пропозицію шотландцям щодо фулбека, інформує Sky Sports.

Швед не потрапив до заявки Селтіка на товариську гру з Ренном

Керівництво лондонців готове віддати за Тірні 25 мільйонів фунтів. Попередні переговори щодо одноклубника Мар'яна Шведа закінчувалися невдало саме через небажання Арсенала виконати фінансові вимоги Селтіка. Чемпіони Шотландії наполягали на 25 млн за свого таланта, тому цього разу трансфер таки може відбутися.

Нагадаємо, цього літа Селтік підписав Болі Болінголі-Мбомбо, який може замінити Тірні в стартовому складі.

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