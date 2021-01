Шеффілд на цьому тижні завдав Манчестер Юнайтед подвійного удару, спочатку перегравши "дияволів" на Олд Траффорд, а потім програвши Манчестер Сіті на Етіхаді. Внаслідок цих подій підопічні Уле Сульшера з першої позиції у таблиці опустилися на другу, відпустивши "містян" на чотири очки. Відрив необхідно було скорочувати у матчі проти Арсенала на Емірейтс, однак це простіше сказати, ніж зробити.

"Каноніри" перемогли у п'яти з шести останніх турів, не зазнавши жодної поразки – причому у рідних стінах вони громили Челсі. Крім того, лондонці били Манчестер Юнайтед у першому колі, а зараз їм випав шанс вийти на сьоме місце, наздогнавши Тоттенхем. Щоправда, Мікелю Артеті довелося змиритися з важкими кадровими втратами – Обамеянг не грав через хворобу матері, а Сака відчув біль у стегні. Новачок Едегор залишився у запасі. МЮ ж починав матч у максимально сильному складі з Кавані на вістрі атаки.

Першу третину першого тайму команди витратили на розвідку. "Дияволи" одразу позначили бажання пресингувати високо, а "каноніри" відповідали грою від контратак – спочатку через фланги, але поступово лондонці стали активніше працювати між лініями, прориваючись центром поля. Контроль над м'ячем залишався за МЮ, але одноосібно захопити ініціативу манкуніанцям не вдавалося. Намітивши слабкі зони, команди почали жалити один одного на зустрічних курсах.

Першим вогонь відкрив Арсенал, який провів контратаку з дальнім ударом Ляказетта – без проблем для де Хеа. МЮ відповів небезпечним ривком Рашфорда у штрафний (без удару), а на 20-й хвилині у гру довелося вступати Лєно – Бернд у карколомному стрибку витягнув кручений постріл Фреда з лінії штрафного після відскоку. М'яч летів точно в дев'ятку

Вже за хвилину "каноніри" відповіли обіграшем Пепе зі Сміт-Роу, в завершенні якого Ніколя вистрілив з правого краю карного майданчика у ближній кут – трохи неточно! Крім того, Парті на 23-й хвилині протягнув м'яч на 60 метрів та пробив з-за меж штрафного ("круглий" зрізався з ноги), а на 25-й Джака замкнув подачу з кутового точно в руки де Хеа.

МЮ відповів на 29-й: Погба розвернувся перед карним майданчиком і віддав діагональ на правий край під удар самотньому Рашфорду – втім, Мартінеллі встиг повернутись з флангу, в останню мить вибивши подачу Поля. Арсенал одразу ж огризнувся атакою з пасом Сміт-Роу на правий напівфланг, зміщенням Пепе в центр та ударом у дальній кут метрів з 20-ти – м'яч пройшов поруч зі стійкою!

Якщо середина першого тайму пройшла на зустрічних курсах, то остання його третина вже явно була за "дияволами". Підопічним Мікеля Артети в цей період не вдалося провести жодної цікавої атаки, а от гості довели володіння до 60% ігрового часу й створили низку гольових моментів.

Так, на 34-й хвилині Бруну Фернандеш з лівого флангу увірвався на кут штрафного, розхитав Давіда Луїса й моментально закрутив м'яч у дальній кут – поруч зі стійкою! На 41-й подачу з кутового замикав Магуайр (в руки Лєно), а на 43-й Рашфорд отримав простріл і опинився в шести метрах від воріт – втім, Мартінеллі та Лєно спільними зусиллями не дали пробити португальцю.

Останнє слово, однак, залишилось за МЮ. Бруну Фернандеш в цій же атаці заробив штрафний і сам же з нього вистрілив, однак м'яч рикошетом від Давіда Луїса пролетів над поперечкою. Зрештою, на перерву команди пішли за нулів на табло. Мактомінай відправився у роздягальню дещо раніше, отримавши пошкодження. На поле вийшов Марсьяль, однак в опорній зоні Скотта замінив Погба.

На другий тайм Мікель Артета випустив Вілліана, несподівано знявши Мартінеллі. Заміна "канонірів" могла спрацювати вже за три хвилини після відновлення гри, коли абсолютно самотній бразилець прийняв простріл на лівий край карного майданчика та потужно пробив – Ван-Біссака кинувся під м'яч!

Ще за хвилину манкуніанців рятував уже Магуайр – це Пепе відкрився під передачу з правого флангу й вистрілив метрів з десяти, влучивши у Харрі. Арсенал стартував надзвичайно потужно, однак ледь не пропустив на 59-й хвилині внаслідок класної комбінації з ударом Кавані у дотик метрів з десяти – м'яч пройшов у сантиметрах від лівої стійки.

"Каноніри" не знітились, а продовжили тиск. МЮ ж несподівано поплив, що швидко вилилось у два істинно гольових моменти: на 65-й хвилині Ляказетт заробив штрафний і сам же пробив з нього, влучивши у поперечину, а на 66-й Сміт-Роу отримав закидання від Холдінга й метрів з 13-ти вистрілив у правий кут – де Хеа врятував "дияволів". Здавалося, господарі ось-ось дотиснуть манкуніанців.

Втім, після моменту Сміт-Роу гості перехопили ініціативу, в наступні десять хвилин організувавши низку дуже перспективних атак. На жаль для МЮ, жодна не завершилась гостротою.

Стривожений Уле Гуннар Сульшер на 80-й хвилині вирішив освіжити атаку, замість Рашфорда кинувши у бій Грінвуда, але на 82-й манкуніанці ледь не пропустили гол – це Пепе увірвався у карний майданчик та закрутив м'яч у дальній нижній кут. Поруч зі стійкою! Мікель Артета після цього наважився випустити Эдегора, знявши з гри Сміт-Роу. Обидві команди бажали перемогти.

На останніх хвилинах Арсенал виглядав дещо активніше, але реально небезпечних моментів створити не вдалося. Були лише хороші атаки – так, одна з них завершилась фолом перед лівим кутом штрафного, однак подальший удар Соареша зі стандарту полетів на трибуни. МЮ ж мав один, але дуже гострий епізод – це Кавані отримав пас на лінію воротарського та пробив з розвороту. М'яч розминувся з правою стійкою у лічених сантиметрах! Зрештою, забити командам так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 41 очко, залишившись на другій позиції з відставанням від Манчестер Сіті у три залікових бали – втім, перемога Лестера у неділю може посунути "дияволів" на третю сходинку. Арсенал, маючи в активі 31 пункт, піднявся на восьме місце в турнірній таблиці.

Манчестер Юнайтед знову провалився у топ-матчі – схоже, це кінець мрій про чемпіонство

Звісно, назвати нинішній Арсенал топом важко, але представником топ-6 АПЛ – цілком. Щоправда, лондонці поки що дев'яті, але серед претендентів на зону ЛЄ за статусом та ресурсами "гуннери" поступаються лише Тоттенхему. Зрештою, усі британські ЗМІ досі визнають Арсенал топ-колективом, а острів'яни явно повинні краще знати, хто у них топ. Конкретно ж для манкуніанців "каноніри" точно є складним суперником, адже МЮ не знає перемог Арсеналом вже у п'яти матчах поспіль.

Отож, Арсенал – топ. Закріпили. Тоді маємо дуже сумну для "дияволів" картину: Манчестер Юнайтед у поточному сезоні не виграв жодного матчу проти англійської великої шістки, у шести поєдинках забивши всього один гол. Крім того, манкуніанці розписали бойову нічию з Лестером. Щонайгірше, у чотирьох топ-поєдинках команда навіть не награла на гол, і лише з Арсеналом і Лестером підопічні Уле Гуннара Сульшера наблизились до позначки в 2,0 xG.

Sky Sports забув про розгром від Тоттенхема (1:6) з 0,78 xG МЮ та нічию з Лестером (2:2) на 2,08 xG

Щоправда, МЮ нещодавно вибив Ліверпуль з Кубка Англії, однак там маємо іншу історію – в таких матчах команди знають, що сьогодні буде переможець, а гранди здебільшого намагаються не доводити до овертаймів. Та і рівень відповідальності не порівняти – виліт з Кубка не сильно турбує лідерів АПЛ, а от втрата шансів на чемпіонство може завершитись звільненням тренера та чисткою складу.

Не можна при цьому сказати, що Манчестер Юнайтед демонструє поганий футбол. Навпаки, "дияволи" дуже швидко прогресують: перед осіннім матчем з Арсеналом манкуніанці йшли на тринадцятій позиції у таблиці, а вчора вони перебували на другій з реальними шансами на золото АПЛ.

На Емірейтс підопічні Уле Сульшера мали вдвічі вищі статистичні показники. Манчестер перевершив суперника за очікуваними голами (1,51 vs 0,75), передачам в штрафний (16 vs 8), дотиками в ньому (43 vs 21) та очікуваною гостротою передач (1,57 vs 0,99) – практично у кожній зоні МЮ був активніше за Арсенал.

Знову ж таки, не можна назвати провалом нічиї з Сіті та Ліверпулем. МЮ в цих поєдинках виглядав навіть дещо краще як у тактичному, так і в структурному плані. Уле Гуннар Сульшер підняв клуб у реальні лідери АПЛ, однак це не цікаво навіть легендам клубу – в ефірі Sky Sports вони критикують команду за відсутність перемог над найсильнішими колективами. До того ж, чотири дні тому "дияволи" програли найслабшому. Чому ж так сталося?

МЮ дійсно вирвався в топ, але порівняно з Ліверпулем і Ман Сіті у нього є ряд серйозних вразливостей. По-перше, Сульшер занадто залежний від Фернандеша – за неповний 2020-й рік Бруну забив 18 голів та віддав 11 асистів, зробивши половину голів Юнайтед. Втім, тут винен сам хавбек, який видав феноменальний перформанс, ставши в один ряд з Мессі та Лєвандовскі по цілому ряду статистичних досягнень. Проблема манкуніанців полягає в тому, що команда стала делегувати португальцю всі складні завдання.

Так, Бруну перебуває у топ-4 футболістів АПЛ за очікуваною гостротою передач (0,2 xT), але в перерахунку на 100 передач не входить навіть у топ-10 АПЛ. У Фернандеша більше спроб віддати пас за гру (66.5), ніж у Де Брюйне (60.4) та Гріліша (46.9), але відсоток точності (73%) нижче, ніж у обох (75% і 79%) – подібна історія характерна для фулбеків, які набивають очки кросами, але ж Фернандеш грає у центрі!

При цьому Бруну є найбільш залученим до атак МЮ виконавцем – він награв на 15 голів, а зробив 18, залишаючись найкращим бомбардиром та аситентом команди. За очікуваними показниками все аналогічно. Все це означає, що "дияволи" намагаються знайти Бруну в будь-якій складній ситуації, а той змушений обігруватись під тиском. Звідси й нижча точність передач, ніж у КДБ та Гріліша.

Як тільки Бруну поплив, поплили й результати Манчестер Юнайтед. В останніх п'яти турах Фернандеш не зробив жодної результативної дії, а його команда розписала дві нічиї та програла Шеффілду. Ні Ліверпуль, Ні Манчестер Сіті, ні навіть Лестер не залежать так сильно від одного виконавця.

По-друге, Юнайтед дещо програє лідерам у дрібних деталях. Так, тактичний аналітик Youtube-канала Por Que помітив різницю у прийнятті рішень між Гюндоганом та Погба: Ілкай постійно крутить головою та приймає рішення ще до прийому м'яча, організовуючи атаки взагалі без дотиків – Поль же рідше сканує простір, орієнтуючись на м'яч і полягаючись на природну техніку. Обидва демонструють топ-рівень, але Гюндоган зараз лідирує в Сіті за голами, а Погба важко назвати критично важливим для системи МЮ.

Інший приклад – робота Кавані у матчі з Арсеналом. Едінсон найбільш небезпечний у штрафному, але у першому таймі він не зробив жодного дотику в цій зоні. При цьому нападник, класно граючи від корпусу, приймав м'яч виключно спиною й не на хід, а партнери ще й не відкривались за спину. В другому таймі рух уругвайця став набагато небезпечнішим, що вилилось у два гольових моменти, але 45 хвилин було втрачено.

Зрештою, варто розуміти, що Уле-Гуннар Сульшер – не Юрген Клопп і не Пеп Гвардіола. По-перше, обидва конкурента банально досвідченіші – за їхньою спиною півтора десятки років на топ-рівні, низка чемпіонств та перемоги в ЛЧ. Для норвежця ж МЮ є першим великим клубом, а питання боротьби за перемогу в АПЛ постало для нього лише в середині цього сезону.

По-друге, Пеп та Клопп розробили власні прогресивні системи гри, задавши тренди усій Європі – вони мали купу часу на впровадження їх у Ліверпулі та Сіті. Уле Сульшер же працює тільки від наявних можливостей. При цьому він все одно працює круто, але поки що йому важче при вирішенні окремих складностей.

Як наслідок, МЮ відкотився від першої позиції на три очки при наявності у Ман Сіті матчу в запасі. Чи можна говорити про втрату шансів на чемпіонство? Статистичний портал FiveThertyEight, який вираховує вірогідність перемог у чемпіонатах на основі non-shot моделей, математичних інструментів (розподіл Пуассона) та купою додаткових факторів, не вірить у "дияволів". На перемогу Манчестер Юнайтед в АПЛ аналітики ставлять всього 4%.

Можна було б сказати, що ще зарано говорити про провал. Всі команди ще втрачатимуть очки – проблема полягає в тому, що і МЮ це робитиме. З огляду на наявні проблеми – робитиме не раз. При погляді ж на результати "дияволів" проти найсильніших команд у шанси на трофей віриться ще менше.

Більшість британських ЗМІ та легенд МЮ вже констатують стратегічну катастрофу, яка сталася на цьому тижні. Час покаже, чи праві вони, але факт залишається фактом – Манчестер Юнайтед зробив вагому заявку на фіаско в боротьбі за чемпіонство.

Мікель Артета підіймає Арсенал з дна

Арсенал після розгрому від Манчестер Сіті у Кубку ліги не критикував тільки ледачий – і критика була по ділу. "Каноніри" виглядали розбалансованим колективом, який боровся за п'ятнадцяту позицію й став відвертим хлопчиком для биття.

Переможну весняну тактику Мікеля Артети розкусили дуже швидко – Арсенал і досі залишається найкращим тільки у сценарії, де необхідно віддати ініціативу й грати від суперника. "Каноніри" зрадили ідеалам, ставши оборонним колективом з найповільнішою атакою АПЛ та примітивною тактикою.

Втім, після розгрому від Манчестер Сіті команда зуміла взяти себе в руки, почавши зубами вигризати очки й підніматись по таблиці. В останніх семи поєдиках чемпіонату Арсенал не програв жодного разу, відсвяткувавши п'ять перемог – при цьому вдалося рознести Челсі та видати крутий нічийний матч проти МЮ.

Т. з. статистика "ковзаючих середніх" демонструє, що Арсенал вперше за сезон провів відрізок, в якому вдалося показати позитивну середню різницю між створеними і допущеними моментами. При Мікелі Артеті таких періодів було лишень два.

Точки у графіку – це не просто результат чергового матчу, а накопичене середнє значення за п'ять попередніх ігор.

Конкретно ж матч проти МЮ реально видався крутим. Так, Арсенал вдвічі поступився за статистичними показниками, але за кількістю гольових моментів, динамікою та переміщеннями на полі "каноніри" йшли на рівних.

На удари Кавані з лінії воротарського, вихід Рашфорда віч-на-віч, постріли Фреда в дев'ятку та Бруну поруч з каркасом лондонці відповіли двома ударами Пепе впритул зі стійкою, поперечкою Ляказетта, моментом Сміт-Роу та заблокованими в останню мить пострілами Вілліана й Пепе. Арсенал не міг провести весь поєдинок рівно, але загалом другий тайм залишився за Лондоном. І це без Сака, Обамеянга та Тірні – ключових гравців команди.

Мікель Артета не програв у трьох поспіль матчах проти МЮ, не пропустивши при цьому голів – іспанець став лишень другим тренером в історії чемпіонату Англії з таким досягненням. При цьому варто розуміти, що за кадровим потенціалом, тактичними можливостями та структурою гри його Арсенал не можна порівнювати з Манчестер Юнайтед. Нинішні "дияволи" борються за чемпіонство АПЛ, а "каноніри" в найкращому випадку відвоюють у Евертона та Астон Вілли позицію в топ-7.

Не варто переоцінювати ривок Арсенала після Різдва. По-перше, лондонці отримують певну компенсацію за поразки у рівних матчах восени – нині в нічийних поєдинках вони перемагають, а при гіршій статистиці грають внічию. За останній місяць вони перебрали аж чотири очки, порівняно з очікуваними показниками.

По-друге, загальна ідея Мікеля Артети не змінилася – у топ-матчах його підопічні віддають ініціативу й працюють по супернику. Іспанець просто збалансував склад на користь молодих гравців із ростеру на Лігу Європи. Зрештою, і календар був зручним. Попри це, Арсенал заслуговує на відзнаку – команда демонструє характер і прогресує, попри всі проблеми залишаючись для грандів топ-суперником.

