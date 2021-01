Шеффилд на этой неделе нанёс Манчестер Юнайтед двойной удар, сначала переиграв "дьяволов" на Олд Траффорд, а затем проиграв Манчестер Сити на Этихад. Вследствие этих событий подопечные Уле Сульшера с первой позиции в таблице опустились на вторую, отпустив "горожан" на четыре зачётных балла. Отрыв необходимо было сокращать в матче против Арсенала на Эмирейтс, однако это проще сказать, чем сделать.

