Шеффилд на этой неделе нанёс Манчестер Юнайтед двойной удар, сначала переиграв "дьяволов" на Олд Траффорд, а затем проиграв Манчестер Сити на Этихад. Вследствие этих событий подопечные Уле Сульшера с первой позиции в таблице опустились на вторую, отпустив "горожан" на четыре зачётных балла. Отрыв необходимо было сокращать в матче против Арсенала на Эмирейтс, однако это проще сказать, чем сделать.

"Канониры" победили в пяти из шести последних туров АПЛ, не потерпев ни одного поражения – причём в родных стенах они громили Челси. Кроме того, лондонцы били Манчестер Юнайтед в матче первого круга, а сейчас им выпал шанс выйти на седьмое место, догнав Тоттенхэм. Правда, Микелю Артете пришлось смириться с тяжёлыми кадровыми потерями – Обамеянг не играл из-за болезни матери, а Сака почувствовал боль в бедре. Новичок Эдегор остался в запасе. МЮ же начинал матч в максимально сильном составе с Кавани на острие атаки.

Первую треть первого тайма команды потратили на разведку. "Дьяволы" сразу же обозначили желание прессинговать высоко и быстро, а "канониры" отвечали игрой от контратак – сначала через фланги, но постепенно лондонцы стали активнее работать между линиями, прорываясь центром поля. Контроль над мячом оставался за МЮ, но единолично захватить инициативу манкунианцам не удавалось. Наметив слабые зоны, команды начали жалить друг друга на встречных курсах.

Первым огонь открыл Арсенал, который провёл контратаку с дальним ударом Ляказетта – без проблем для де Хеа. МЮ ответил опасным рывком Рашфорда в штрафную (без удара), а на 20-й минуте в игру пришлось вступать Лено – Бернд в сногсшибательном прыжке вытащил крученный выстрел Фреда с линии штрафной после отскока. Уже через минуту "канониры" ответили обыгрышем Пепе со Смит-Роу, в завершении которого Николя выстрелил с правого края штрафной в ближний угол – немного неточно!

Кроме того, Парти на 23-й минуте протащил мяч на 60 метров и пробил из-за пределов штрафной ("круглый" срезался с ноги), а на 25-й Джака замкнул подачу с углового. Точно в руки де Хеа! МЮ ответил на 29-й: Погба развернулся перед штрафной и отдал точную диагональ на правый край под удар одинокому Рашфорду – впрочем, Мартинелли успел вернуться с фланга, в последний момент выбив подачу Поля. Арсенал сразу же огрызнулся атакой с пасом Смит-Роу на правый полуфланг, смещением Пепе в центр и ударом в дальний угол – мяч прошел рядом со штангой!

Если середина первого тайма прошла на встречных курсах, то последняя его треть уже явно была за "дьяволами". Подопечным Микеля Артеты в этот период не удалось провести ни одной интересной атаки, а вот гости довели владение до 60% игрового времени и создали ряд голевых моментов. Так, на 34-й минуте Бруну Фернандеш с левого фланга ворвался на угол штрафной, раскачал Давида Луиса и моментально закрутил мяч в дальний угол – рядом со штангой! На 41-й подачу с углового замыкал Магуайр (в руки Лено), а на 43-й Рашфорд получил прострел и оказался в шести метрах от ворот – впрочем, Мартинелли и Лено совместными усилиями не дали пробить португальцу.

Последнее слово, однако, осталось за ним. Бруну в этой же атаке заработал штрафной и сам же с него выстрелил, однако мяч рикошетом от Давида Луиса пролетел над перекладиной. В конце концов, на перерыв команды ушли при нулях на табло. Мактоминай же отправился в раздевалку несколько раньше, получив повреждение. На поле вышел Марсьяль, однако в опорной зоне Скотта заменил Погба.

На второй тайм Микель Артета выпустил Виллиана, неожиданно сняв Мартинелли. Замена могла сработать уже через три минуты после возобновления игры, когда совершенно одинокий вингер принял прострел на левый край штрафной и мощно пробил – Ван Биссака бросился под мяч! Через минуту манкунианцев спасал уже Магуайр – Пепе открылся под передачу с правого фланга и выстрелил метров с десяти, попав в Харри. Арсенал стартовал очень мощно, однако едва не пропустил на 59-й минуте в результате классной комбинации с ударом Кавани в касание метров с десяти – мяч прошёл в сантиметрах от левой штанги.

"Канониры" не стушевались, а продолжили давление. МЮ же неожиданно поплыл, что быстро вылилось в два истинно голевых момента: на 65-й минуте Ляказетт заработал штрафной и сам же пробил с него, попав в перекладину, а на 66-й Смит-Роу получил заброс от Холдинга и метров с 13-ти выстрелил в правый угол – де Хеа спас "дьяволов". Казалось, хозяева вот-вот дожмут манкунианцев.

Впрочем, после момента Смит-Роу гости перехватили инициативу, в следующие десять минут организовав ряд перспективных атак. К сожалению для МЮ, ни одна из них не завершилась остротой. Встревоженный Уле Гуннар Сульшер на 80-й минуте решил освежить атаку, вместо Рашфорда бросив в бой Гринвуда, но уже на 82-й его подопечные едва не пропустили гол – это Пепе ворвался в штрафную и закрутил мяч в дальний нижний угол. Рядом со штангой! Микель Артета после этого решился выпустить Эдегора, сняв с игры Смит-Роу. Обе команды хотели победить.

На последних минутах Арсенал выглядел несколько активнее, но реально опасных моментов создать не удалось. Были только хорошие атаки – так, одна из них завершилась фолом перед левым углом штрафной, однако последующий удар Соареша со стандарта улетел на трибуны. МЮ же имел один, но очень острый эпизод – это Кавани получил передачу на линию вратарской и пробил с разворота. Мяч разминулся с правой штангой в ​​считанных сантиметрах! В конце концов, забить командам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Манчестер Юнайтед набрал 41 очко, оставшись на второй позиции с отставанием от Манчестер Сити в три зачётных балла – впрочем, победа Лестера в воскресенье может подвинуть "дьяволов" на третью строчку. Арсенал, имея в активе 31 пункт, поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.