Арсенал контактировал с Диего Костой по поводу трансфера
Форвард Диего Коста может оформить сенсационное возвращение на Туманный Альбион.
33-летний испанец недавно, по слухам, прекратил сотрудничество с Атлетико Минейро и заинтересовал несколько клубов из Европы. Среди них – Арсенал, утверждает Goal.
Диего Коста досрочно расторг контракт с Атлетико Минейро и уже получил первые предложения
Лондонцы не вступали в официальные переговоры, а лишь неформально поинтересовались дальнейшими планами Диего. В настоящее время форвард находится в Испании на отдыхе. Кроме Арсенала, в его услугах активно заинтересован Коринтианс.
Напомним, Диего Коста успел стать легендой мадридского Атлетико (216 поединков). В Бразилию форвард перебрался в августе 2021-го, провел там 19 матчей и стал чемпионом серии А.
Атлетико Минейро стал чемпионом Бразилии – в составе команды выступают Халк, Диего Коста и экс-хавбек Динамо.