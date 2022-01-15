33-летний испанец недавно, по слухам, прекратил сотрудничество с Атлетико Минейро и заинтересовал несколько клубов из Европы. Среди них – Арсенал, утверждает Goal .

Диего Коста досрочно расторг контракт с Атлетико Минейро и уже получил первые предложения

Лондонцы не вступали в официальные переговоры, а лишь неформально поинтересовались дальнейшими планами Диего. В настоящее время форвард находится в Испании на отдыхе. Кроме Арсенала, в его услугах активно заинтересован Коринтианс.

Напомним, Диего Коста успел стать легендой мадридского Атлетико (216 поединков). В Бразилию форвард перебрался в августе 2021-го, провел там 19 матчей и стал чемпионом серии А.