Арсенал-Київ завдяки голу Калітвінцева переміг Ворсклу та піднявся у зону перехідних матчів

Арсенал-Київ мінімально здолав Ворсклу в 24 турі УПЛ.

Київська команда вдома приймала Ворсклу у 24 турі чемпіонату України. Команди не надто активно розпочали поєдинок. Справді небезпечний момент мав хавбек Арсенала-Київ Кадимян, але голкіпер полтавців Ткаченко врятував свою команду.

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У другому таймі команди продовжили грати у не надто яскравий футбол. На 58-ій хвилині колишній гравець Динамо Владислав Калітвінцев відзначився єдиним голом у матчі та приніс своїй команді мінімальну перемогу.

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Це вже друга поспіль перемога підопічних Леонова. Відтепер "гармаші" мають в активі 18 очок та піднялись на 11 сходинку у турнірній таблиці УПЛ, що дає змогу зіграти у перехідних матчах. Ворскла з 29 балами залишилась на 8 позиції.