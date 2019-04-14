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Арсенал-Київ завдяки голу Калітвінцева переміг Ворсклу та піднявся у зону перехідних матчів

18:52 151 Читать на русском
Арсенал-Київ завдяки голу Калітвінцева переміг Ворсклу та піднявся у зону перехідних матчів
Арсенал-Київ – Ворскла

Арсенал-Київ мінімально здолав Ворсклу в 24 турі УПЛ.

58’ Владислав Калітвінцев
 
Вадим Сапай 82’
58’ Владислав Калітвінцев
82’ Вадим Сапай

Київська команда вдома приймала Ворсклу у 24 турі чемпіонату України. Команди не надто активно розпочали поєдинок. Справді небезпечний момент мав хавбек Арсенала-Київ Кадимян, але голкіпер полтавців Ткаченко врятував свою команду.

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У другому таймі команди продовжили грати у не надто яскравий футбол. На 58-ій хвилині колишній гравець Динамо Владислав Калітвінцев відзначився єдиним голом у матчі та приніс своїй команді мінімальну перемогу.

Диво-гол Шведа у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 2:1

Це вже друга поспіль перемога підопічних Леонова. Відтепер "гармаші" мають в активі 18 очок та піднялись на 11 сходинку у турнірній таблиці УПЛ, що дає змогу зіграти у перехідних матчах. Ворскла з 29 балами залишилась на 8 позиції.

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Головне Ворскла Ворскла Арсенал-Київ Арсенал-Київ Арсенал-Київ - Ворскла Владислав Калітвінцев Владислав Калітвінцев
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