Десна у рідних стінах здобула перемогу над Карпатами

Десна в рамках 24-го туру УПЛ завдяки голам Єгора Картушова та Дениса Фаворова досить впевнено переграла львівські Карпати (2:1).

Десна швидко заволоділа ініціативою та провела кілька позиційних атак. На 6-й хвилині одна з них завершилась ударом головою Старенького в руки Кучинського, а вже на 8-й оборона Карпат луснула: Артем Фаворов прорвався по флангу та прострілив, а Єгор Картушов з меж штрафного розстріляв ворота – 1:0. Втім, після цього львів'янам вдалося дещо вирівняти матч, а потім і рахунок – це Швед на 19-й хвилині закрутив з дистанції у дальній кут.

На цьому команди не зупинилися, створивши як мінімум по одному реально небезпечному моменту. "Сіверяни" могли відзначитись другим голом на 22-й хвилині, коли Андрій Богданов наважився на дальній удар – м'яч пройшов поруч зі стійкою. "Леви" відповіли на 25-й, коли після подачі з кута штрафного Денису Фаворову довелося виносити м'яч з лінії власних воріт. Крім цих епізодів, відбулася низка менш якісних, а загалом перший тайм виглядав дуже непогано.

На старті другого суперники обмінялися кількома напівмоментами, а на 54-й знову заявив про себе Швед – Мар'ян прийняв передачу від Мякушка й спробував завдати обвідного удару, але вийшло слабенько. Десна ж на 58-й організувала набагато гостріший епізод: Богданов отримав своєчасний пас від Старенького та вистрілив під поперечину – Кучинський парирував. В цілому ж, команди виглядали рівно, тому нічого не віщувало біди.

А вона сталася – і сталася з Карпатами. На 68-й довелося знімати з гри Нестерова, який тільки-но відновився від травми і, схоже, знову вилетів у лазарет. На 71-й же арбітр призначив у ворота львів'ян "одинадцятиетровий" за фол Сандохадзе проти Богданова. Денис Фаворов підійшов до "точки" та впевнено вивів чернігівців уперед. Як виявилося, даний гол став переможним, адже львів'яни так нічого небезпечного і не створили – хіба що Швед на 80-й хвилині падав у карному майдачнику господарів, але пенальті так і не випросив.

Фінальний свисток зафіксував домашню перемогу Десни, яка продовжила очолювати другу шістку. Карпати залишаються на дев'ятій позиції.