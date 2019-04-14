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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕСНА - КАРПАТИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Диво-гол Шведа у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 2:1

17:17 225 Читать на русском
Диво-гол Шведа у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 2:1
 Десна вдома перемогла Карпати

 Десна вдома перемогла Карпати (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

8’ Єгор Картушов
72’ Денис Фаворов
 
Мар'ян Швед 19’
8’ Єгор Картушов
19’ Мар'ян Швед
72’ Денис Фаворов

Десна швидко заволоділа ініціативою та забила гол вже на 8-ій хвилині, через 11 хвилин лідер Карпат Мар'ян Швед чудовим ударом відновив паритет. У другому таймі Денис Фаворов з пенальті встановив підсумковий рахунок матчу.

Десна у рідних стінах здобула перемогу над Карпатами

Фінальний свисток зафіксував домашню перемогу Десни, яка продовжила очолювати другу шістку з 34-а очками. Карпати залишаються на дев'ятій позиції та мають на 10 балів менше.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Карпати Карпати Десна Десна Десна - Карпати Відеоновини
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