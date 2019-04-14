Диво-гол Шведа у відеоогляді матчу Десна – Карпати – 2:1

Десна вдома перемогла Карпати (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Десна швидко заволоділа ініціативою та забила гол вже на 8-ій хвилині, через 11 хвилин лідер Карпат Мар'ян Швед чудовим ударом відновив паритет. У другому таймі Денис Фаворов з пенальті встановив підсумковий рахунок матчу.

Десна у рідних стінах здобула перемогу над Карпатами

Фінальний свисток зафіксував домашню перемогу Десни, яка продовжила очолювати другу шістку з 34-а очками. Карпати залишаються на дев'ятій позиції та мають на 10 балів менше.