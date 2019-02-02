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Арсенал-Київ переглядає двох футболістів з Танзанії

08:52 197 Читать на русском
Арсенал-Київ переглядає двох футболістів з Танзанії
Арсенал-Київ / Інстаграм "гармашів"

Головний тренер Арсенала-Київ Ігор Леонов розповів про те, хто знаходиться на перегляді в команді.

"Вони приїхали тільки два-три дні тому. Хлопці молоді, їм тільки по 18-19 років, мені так сказали. Для мене було здивуванням, як нападник Оскар старається, видно, що хлопець непоганий. Подивимося, як буде далі.

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Він нічим не поступався у другій грі і міг навіть забити. Хлопець старанний. Захисник – подивимося далі, а ось форвард – відразу видно, що у нього є майстерність", – сказав Леонов у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Зазначається, що на перегляді перебувають нападник Оскар та захисник Джобс Діксон, будь-якої іншої інформації про футболістів з Танзанії наразі невідомо.

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